Il y a 4 ans, Zlatan Ibrahimovic sortait un but d’extraterrestre pour ses débuts en MLS

Il y a 4 ans, le Suédois Zlatan Ibrahimovic marquait d’une empreinte indélébile la MLS en réussissant pleinement ses débuts dans le championnat américain. Sept minutes après son entrée au jeu, l’ex de Manchester United inscrivait son 1er but, un tir du pied droit de loin, surplombant le gardien du Los Angeles FC.

Il s’était ensuite offert un doublé dans les arrêts de jeu de la rencontre pour offrir la victoire aux siens (4-3) au grand dam de Laurent Ciman, évoluant au Los Angeles FC, qui avait disputé toute la rencontre.

Avec deux buts en vingt minutes, Zlatan Ibrahimovic avait offert le derby de Los Angeles au Galaxy (4-3) alors que les Galaxy étaient menés 0-3 : "Les supporters attendaient quelque chose, ils ont eu Zlatan", avait expliqué à l’époque le buteur suédois.

"J’ai vu que le gardien de but était avancé et je me suis dit que j’allais le lober, j’ai tiré fort et c’est entré dedans. Après avec l’adrénaline, tu enlèves ton maillot et tu veux célébrer ton but avec les supporters, tu veux sentir l’énergie de tout le stade. Si j’avais eu plus de force, j’aurais remonté tout le terrain en courant, mais j’ai dû me contenter de la moitié du terrain."

Son chef-d’œuvre a été désigné plus beau but de l’année 2018 en MLS.