Il y a 4 ans, le RGPD entrait en vigueur en Belgique, mais toutes les entreprises le respectent-elles vraiment ?

Il y a 4 ans, le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, entrait en vigueur en Belgique. Une décision prise au niveau européen pour mieux encadrer la façon dont les entreprises collectent et utilisent les données personnelles de leurs salariés ou de leurs clients.

Toutes les entreprises ont donc dû être plus transparentes et mettre en place des politiques plus strictes en la matière. Cela vaut aussi pour les sites Internet de ces entreprises. Une étude vient d’être menée auprès de 100 sites belges pour analyser le niveau de protection.

On y apprend que 86% des entreprises et des sites ont bien mis en place cette bannière, cette alerte, où l’on peut accepter, refuser ou paramétrer les cookies avant de commencer à naviguer sur le site.

Un cookie, c’est un petit fichier qui va être placé sur votre ordinateur ou votre téléphone et qui va enregistrer sur votre navigateur ce que vous faites : la langue du site que vous choisissez, le nombre de pages que vous consultez, les produits que vous avez mis dans votre panier si vous êtes sur un site d’e-commerce. Mais ça peut aussi être des cookies qui vont être utilisés par les plateformes des réseaux sociaux. Et là, c’est plutôt pour vous screener, pour vous analyser, pour pouvoir ensuite vous bombarder de publicités ciblées en fonction de vos centres d’intérêt.

86% des entreprises ont mis en place cette bannière sur leur site. C’est bien, mais la plupart se sont arrêtées là. Or, ça ne suffit pas pour se conformer à cette loi sur la protection des données.

A côté de ça, il y a aussi toute la partie juridique, où il faut s’assurer qu’on ait une politique de vie privée, une politique de cookies qui soit évidemment bien mise à jour et qui contienne toutes les données nécessaires pour informer l’utilisateur.