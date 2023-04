Il y a 35 ans, Pierre Desproges nous quittait

Dès qu’il est question de Pierre Desproges, la réplique revient : "On peut rire de tout mais pas avec tout le monde". Parfois mal interprétée, souvent par des personnes que l’humoriste aurait méprisées, elle cristallise néanmoins assez bien la pensée et l’humour de ce chroniqueur irrévérencieux, qui s’attaquait savamment et sans tabou à toutes les cibles possibles et imaginables.

Né à Pantin en 1939, est décédé d’un cancer à Paris le 18 avril 1988, Pierre Desproges s’est taillé au cours de sa courte vie une réputation d’humoriste cinglant aux répliques corrosives. D’abord à la télévision, avec l’émission de Jacques Martin "Le Petit Rapporteur," qu’il a fini par abandonner, ses chroniques étant de plus en plus coupées au montage, puis sur les ondes radio. On se souvient notamment de son personnage de procureur fantasque dans le Tribunal des flagrants délires sur France Inter, débutant chacune de ses interventions par "Public chéri, mon amour !" et "Françaises, Français, Belges, Belges…".



Revenant de manière régulière à la télévision, il s’est notamment illustré dans des sketches autour des élections présidentielles, mais aussi l’inoubliable émission "La Minute nécessaire de monsieur Cyclopède". Parodiant la forme des leçons éducatives et de savoir-vivre, il invitait le public à "rendre hommage à Victor Hugo sans bouger les oreilles", à "plonger dans la généalogie pontificale" ou à "retrouver le fils caché de Tintin". Etonnant, non ?

Au-delà de ses interventions radiophoniques et télévisuelles, il s’est également produit sur scène, d’abord accompagné, par Thierry Le Luron ou Évelyne Grandjean, puis en solo à partir de 1984, où il laissait libre cours à son humour noir, absurde mais aussi érudit. Son goût pour les bons mots s’est également épanoui sur le papier : de son vivant, il a publié une dizaine de livres, certains reprenant ses interventions radiophoniques, d’autres des textes inédits, comme son roman "Des femmes qui tombent".



Celui qui déclarait "plus cancéreux que moi, tumeur" a finalement été emporté par un cancer du poumon il y a très exactement 35 ans, mais ses traits d'esprit continuent encore aujourd'hui d'alimenter le monde de l’humour francophone.