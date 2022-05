Il y a 35 ans disparaissait Dalida

"Mourir sur scène" est écrit en collaboration avec le frère de Dalida, Orlando, qui a puisé dans des documents très privés de la star : sa correspondance, ses annotations en lien avec son analyse psychanalytique…

"Personne n’avait lu ça avant moi, explique Catherine Rihoit. C’était dans un coffre […] J’ai ouvert ça, c’était une très grande émotion. Orlando craignait qu’elle y dise du mal de lui. Or elle disait qu’elle l’aimait profondément. Mais évidemment, entre frère et soeur comme dans toute famille, il y a forcément quelques désaccords."

Dans ses notes, Dalida révèle qu’elle vit dans un état d’angoisse et d’anxiété permanent, et que c’est seulement quand elle est sur scène que cette angoisse disparaît et qu’elle se sent véritablement elle-même. Catherine Rihoit explique cette angoisse par ces terribles 40 jours où on avait bandé les yeux de la petite Dalida âgée de 18 mois, la plongeant dans le noir, parce qu’elle avait une maladie de l’oeil. Ou encore par un autre traumatisme : pendant la seconde guerre mondiale, son père est interné dans un camp près du Caire et en revient transformé, violent.