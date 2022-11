Il y a 32 ans, Margaret Thatcher démissionnait au profit de John Major : que reste-t-il de l'ère de la Dame de Fer ?

Si la BBC parle d'un événement historique, c’est parce que Margaret Thatcher était Première ministre depuis 11 ans et demi, un record depuis la fin du XIXe siècle.

Un record de longévité est un contraste total avec un autre record de celle qui voulait tellement lui ressembler : Liz Truss, a battu le record de brièveté en restant 44 jours à Downing Street. Soit cent fois moins que son modèle. Si l’on veut pousser plus loin la comparaison on trouvera un autre point commun. Rappelez-vous ce qui a coulé Liz Truss : sa réforme de l’impôt au profit des plus riches : 50 milliards d’euros en moins pour ceux qui gagnent plus de 170.000 euros par an. Cette décision non compensée au plan budgétaire a affolé les marchés et a précipité sa chute. Mais au plan des principes, cette réforme de Liz Truss rappelle le 'poll tax' voulu par Margaret Thatcher qui marque le début de ses ennuis. Le poll tax était un impôt local au montant forfaitaire. Riche, très riche, pauvre, très pauvre : même montant pour chacun. Le 'poll tax' va créer des émeutes au centre de Londres, avec pillages, incendies et des blessés par centaines. Pour la première fois, beaucoup de Britanniques trouvent que l’intransigeance de Margaret Thatcher va trop loin.