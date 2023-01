Il y a 30 ans s'enregistrait "Turquoise, Vol.2" du groupe Aftertouch

La formation Aftertouch, composée de musiciens principalement belges, sort son premier album en 1990. Trois ans plus tard, c’est le volume 2 "Turquoise" qui s’enregistre, toujours pour le label B. Sharp.

Chaque membre de la formation va apporter son expérience et son talent pour nous faire voyager via des atmosphères suggestives. Un voyage entre influences de sonorités argentines "Tango Paradiso", africaines "C’est Afro", latines "Sine Qua Non", voir Indiennes avec "Deltaplane".

L’enregistrement se fait les 24 et 28 janvier 1993 au studio Pyramide de Bruxelles, à l’exception du titre "Cristaline" qui referme l’album, enregistré le 4 août au studio Caraïbes de Bruxelles. Les compositions sont principalement signées par Ivan Paduart et Patrick Deltenre sauf le très planant "Song For Ilse" que l’on doit à Peter Vandendriessche. La formation d’Aftertouch est composée d’Ivan Paduart au piano, Patrick Deltenre à la guitare, Peter Vandendriessche au saxophone, François Garny à la basse, Mimi Verderame à la batterie, Chris Joris aux percussions, Xavier Tribolet aux synthétiseurs, Jessica Tamsma au djembé, Nathalie Van Der Heyden Djun et Pascale Seydel aux congas.

Bonne écoute !