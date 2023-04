Il y a 30 ans s’enregistrait l’album "Waitin’ For You" du Richard Rousselet Quintet

L’album "Waitin’ For You" comprend quelques standards : "Dear Old Stockholm", "Caravan", "Body And Soul". On y retrouve également deux thèmes de Thelonious Monk "Well You Needn’t" et "In Walked Bud" et des compositions de Jeanfrançois Prins "Beauty And The Prince", "Waitin’ For You", "What" et de Richard Rousselet : "Tonton Félix" dédicacée à son ami batteur Félix Simtaine.

Richard Rousselet est à la trompette et fluegelhorn, Jeanfrançois Prins à la guitare, Michel Herr au piano, Jean-Louis Rassinfosse à la basse et Frédéric Jacquemin à la batterie.

Bonne écoute !