Il y a 30 ans s’enregistrait l’album "Straight Up" de Judy Niemack

L’album s’enregistre les 16 et 17 août 1992 au studio Skyline de New York. Un album aux accents belges avec la présence de Toots Thielemans et Jeanfrançois Prins.

Judy Niemack est une chanteuse américaine née à Pasadena en Californie. C’est dans les années 1970 qu’elle se tourne vers le jazz, déménage à New York en 1977 et chante au Village Vanguard dans la formation du saxophoniste Warne Marsh. La même année, elle enregistre son premier album "By Heart". À New York elle rencontre puis se marie avec le guitariste belge Jeanfrançois Prins en 1998. Judy Niemack enseignera ensuite le jazz à Bruxelles puis Berlin.