Il y a 30 ans s’enregistrait l’album "Shakra" du Pierre Vaiana Quartet

Dans la lignée de l’école liégeoise des René Thomas, Bobby Jaspar, Jacques Pelzer… c’est le 14 avril 1992 que le saxophoniste liégeois Pierre Vaiana entre dans "The Studio" de New York City. Après avoir joué avec de nombreuses formations et musiciens belges, Pierre Vaiana entame son grand voyage aux Etats-Unis en 1986.

Étudiant à la Long Island University, Pierre poursuit la découverte de son instrument en compagnie de Joe Lovano : "Joe est une encyclopédie à lui tout seul. Il m’a apporté énormément sans rien expliquer. C’était toujours la pratique qui primait : je m’imbibais de la musique." Avec le bassiste Mike Formanek, Pierre forme un quartet avec lequel il joue notamment le répertoire de Thelonious Monk.

Quand je suis arrivé à New York, des saxophonistes ténors qui jouaient le même style que moi, il y en avait des centaines.

Un peu perdu dans la masse des saxophonistes ténors, Pierre Vaiana décide alors de revenir à ses premiers amours : le saxophone soprano. C’est lors d’un autre séjour à New York qu’il découvre le jeune pianiste de Joe Lovano, Salvatore Bonafede. Coup de foudre musical, il décide alors de réunir Formanek et Bonafede pour son nouveau projet. Le trio est rejoint par le batteur Jeff Hirshfield et c’est le 14 avril 1992 que le quartet entre en studio. Ce n’est que quelques heures avant l’enregistrement de la session que les musiciens découvrent les compositions de Pierre Vaiana. Dix au total qui vont se jouer avec la spontanéité d’une seule prise directe. Les cinq heures d’enregistrement donneront naissance à l'album "Shakra" paru en 1992 sur le label CELP Musiques.

Bonne écoute !