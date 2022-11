Il y a 30 ans s’enregistrait l’album "Import-Export" de Jean-Pierre Catoul

En 1992, Jean-Pierre Catoul pousse les portes du studio Bruxellois Caraïbes. Sébastian Danchin écrivait dans le livret de l’album : "Un disque qui fait la part belle à la fusion tout en s’ouvrant sur des univers pour le moins diversifiés. Au passage, on trouvera quelques références à la musique irlandaise ("Irish Dance") que Catoul connaît bien pour avoir souvent travaillé avec le chanteur Perry Rose, mais on pourrait aussi bien évoquer "Le Tango Tzigane" de Gwenaël Micault ou encore "Ballerina", une valse très classique. L’ambition de Catoul est bien de développer son répertoire jazz, mais il déteste trop les étiquettes pour limiter sa pensée à un langage unique". On retrouve notamment sur cet album : David Linx, Xavier Tribolet, Benoît Vanderstraeten, Francis Charlier…

