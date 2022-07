Cette année 2022 nous célébrons les 30 ans du groupe belge Aka Moon. Cette formation jazz très innovante sortait sont premier album en 1992.

Depuis, Aka Moon a sorti une vingtaine d’albums, joué dans plus de 30 pays et croisé la route de nombreux artistes de toute genres, exploré différentes cultures (africaines, indiennes, maghrébines, cubaines, arabes, afro-américaines et européennes) et créé une musique inclassable, cosmique, énergisante, transcendante et unique.