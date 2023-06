Il y a 30 ans s’enregistrait l’album "Beauty And The Prince" de Jeanfrançois Prins et Judy Niemack

En tout ce sont 13 titres qui vont s’enregistrer parmi lesquels de nombreux standards du jazz : "The Peacock", "Meaning Of The Blues", "The blessing", "Body And Soul" … d’Ornette Coleman à Oliver Nelson en passant par Jaco Pastorius ou Jimmy Rowles. A noter des compositions de Jeanfrançois Prins "Love Will Grow", "Bjudyful", "Young Folks" et du pianiste belge Michel Herr "I Think Of You". Jeanfrançois Prins est à la guitare, Judy Niemack au chant, le belge Bruno Castellucci à la batterie, le hollandais Hein Van De Geyn à la basse et le pianiste américain Fred Hersh au piano.

Bonne écoute !