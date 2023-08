Les arrangements et les musiciens mettent en avant toute la sensibilité des paroles des chansons interprétées. Parmi elles, les émouvantes compositions "A Single Woman", "Papa Can You Hear Me ?", "The Folks Who Live On The Hill" dédicacée à son ami Errol Barrow (homme politique Barbadien, grand défenseur de la démocratie au Barbade) ou encore "Il N’y A Pas D’amour Heureux", une chanson composée par George Brassens sur la base d’un poème d’Aragon et interprétée en français par Nina Simone. Le swing est aussi au rendez-vous avec notamment le titre qui clôture l’album "Marry Me".

Parmi les musiciens qui l’accompagne pour ce dernier enregistrement studio : John Clayton, Jeff Hamilton, Larry Bunker, Gerald Albright… et une session de cordes. L’album sort en 1993 sur le label Elektra, Nina Simone décèdera 10 ans plus tard, le 21 avril 2003 des suites d’un cancer.

Bonne écoute !