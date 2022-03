Il y a 30 ans, Nirvana massacrait "Smells Like Teen Spirit" dans Top Of The Pops

Malgré la popularité de l’émission, nombreux sont les artistes n’ont pas apprécié la politique du playback qui leur était imposée et les empêchait de jouer leurs instruments en direct. Les groupes et les artistes n’avaient ainsi le droit que de mimer leur jeu sur une piste préenregistrée.

En 1991, un élément live a été introduit, qui permettait aux chanteurs de poser leur voix par-dessus la piste préenregistrée du titre présenté.

Les membres de Nirvana ont trouvé la règle du playback complètement inutile et ont tourné cette politique à leur avantage, la voyant comme une opportunité de semer le trouble dans le fonctionnement rigide de l’émission. Invités dans Top Of The Pops pour interpréter leur hit "Smells Like Teen Spirit", après avoir vendu plus d’un million d’exemplaires du single en six semaines et s’être hissés à la neuvième place des charts britanniques, ils ont délibérément gâché leur propre performance.

Au fur et à mesure que la piste défile, Kurt Cobain joue de la guitare sans toucher les cordes, Krist Novoselic fait virevolter sa basse au-dessus de sa tête et Dave Grohl joue aléatoirement de la batterie. Lorsque Cobain commence à chanter, la bizarrerie s’intensifie. Le frontman de Nirvana baisse sa voix et chante avec le moins de conviction possible, le tout en changeant les paroles de la première ligne en "Load up on drugs, kill your friends" (Prends de la drogue, tue tes amis). Il fait ensuite mine de manger le micro.

De nos jours dans Top Of The Pops, les artistes ont la possibilité de choisir de faire du playback ou non, ce qui, bien que raisonnable, nous laisse moins d’opportunités pour des moments télévisés hors normes, comme celui-ci !