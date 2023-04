Il y a 30 ans, Monica Seles se faisait poignarder en plein match par un adorateur de Steffi Graf

Il y a 30 ans jour pour jour, Monica Seles était poignardée en plein match par un déséquilibré.... La joueuse de tennis restera marquée à vie suite à cette agression. Retour sur un moment marquant de l'histoire du tennis.

Nous sommes le 30 avril 1993. Quart de finale de l'Open d'Hambourg entre d'un côté Magdalena Malleva et de l'autre Monica Seles. Le score affiche 6/4 - 4/3 en faveur de la jeune numéro un mondiale de 19 ans. Changement de côté. Les joueuses rejoignent leur banc pour 60 secondes de répit. Soudain, un cri résonne dans le stade.

Quelques secondes plus tard, Monica Seles, se tient, devant le filet, au centre du court. Sa main droite fermement sur son épaule gauche. Un officiel l'aide à s'allonger sur le court alors que dans le public deux hommes ceinturent son agresseur. " Je me souviens que je venais de m'assoir sur le banc et soudain, j'ai ressenti une douleur violente dans le haut du dos... J'ai dirigé ma main vers la zone et j'ai vu du sang".