Il y a 30 ans, les accords d’Oslo : un processus de paix entre Israël et la Palestine (déjà) brisé par… le Hamas et Netanyahou

Parmi les nombreux épisodes qui ont émaillé le conflit israélo-palestinien, il y a un événement qui aurait pu changer l’Histoire du Proche-Orient : les accords d’Oslo. Matérialisés par une poignée de main historique entre les leaders des deux camps à Washington, ceux-ci promettaient la fin du cauchemar, le début d’une véritable paix entre Israéliens et Palestiniens. Mais ces accords ont entraîné une désillusion à la mesure des espoirs qu’ils avaient fait naître. Chronique d’un échec annoncé.

Le 13 septembre 1993, l’espoir renaît pour une sortie pacifique du conflit israélo-palestinien, qui dure déjà depuis 45 ans. Le président américain Bill Clinton se présente sur la pelouse de la Maison-Blanche avec un large sourire : à ses côtés se tiennent les délégations israélienne et palestinienne. D’un côté, Yasser Arafat, fondateur du Fatah et le leader historique de l’Organisation de libération de la Palestine OLP, et le Premier ministre israélien de l’époque, Yitzhak Rabin.

Après les discours, on s’applaudit, Rabin serre la main à Bill Clinton lequel serre à son tour celle d’Arafat. Puis ce dernier s’avance main tendue vers Rabin. On perçoit une seconde d’hésitation du Premier ministre israélien, comme s’il mesurait le poids historique de ce qu’il va faire : lui, représentant de l’État d’Israël va serrer la main d’un de ses plus grands ennemis. Il accepte cette main tendue et la longue poignée de main entre ces deux-là peut laisser croire que désormais tout est possible. Quelques minutes auparavant, les paroles d’Yitzhak Rabin ne disent pas autre chose : "C’est plus qu’un accord ce que nous faisons aujourd’hui c’est une révolution… Nous vous aiderons à rendre Gaza prospère et Jéricho florissant". Ces accords d’Oslo instaurent un processus de paix, rendu effectif le 13 octobre 1993, qui aboutissent notamment sur la création de l’Autorité nationale palestinienne l’année suivante à Gaza et en Cisjordanie.

30 ans après, ces paroles paraissent tellement éloignées de la réalité suite à cette nouvelle escalade du conflit survenue avec les attaques terroristes sanglantes du Hamas sur Israël ce 7 octobre.