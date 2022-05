Il y a 30 ans, le drame et l'horreur à Furiani, où une tribune s'effondre faisant 18 morts et des milliers de blessés

Hasard du destin, l’Olympique de Marseille reçoit Feyenoord ce soir en marge de la demi-finale retour de Conference League. Certains ont demandé que le match soit déplacé, mais le calendrier de l’UEFA est quasiment inamovible. Comme le dit la loi plus haut, celle-ci ne concerne pas les rencontres européennes. L’instance pourrait transmettre un beau message en instaurant un moment de commémoration avant le match et cela serait apprécié par les membres de l’association Collectif du 5 mai et le club de l’Île de Beauté, mais le protocole de l’UEFA est assez strict. En revanche, nul doute que les fervents supporters marseillais et leur club, lié malgré lui à cette catastrophe, rendront un vibrant hommage aux victimes et à leurs familles.