Il y a 30 ans… la Dream Team débutait son épopée aux JO de Barcelone 1992

La Dream Team a pu voir le jour grâce à un changement de réglementation. Avant 1989, les joueurs évoluant en NBA n’étaient pas autorisés à participer aux Jeux Olympiques. Une règle mise en place pour éviter la suprématie des USA dans le tournoi de basket aux Olympiades, où ils avaient dominé les éditions de 1948 et 1968. Les basketteurs américains aux JO n’étaient donc que des joueurs universitaires jusqu’en 1989. Date où un vote change la donne et autorise enfin la participation des joueurs NBA aux Jeux.

Les Etats-Unis démarchent alors ses stars. Des légendes au sommet de leur art, comme Jordan, Pippen, Malone ou Barkley. Et d’autres, comme Larry Bird et Magic Johnson, se trouvaient plutôt en fin de carrière. Ce dernier a d’ailleurs participé aux JO de Barcelone en étant malade du sida. Le meneur emblématique des Lakers avait déjà mis un terme à sa carrière et ne jouait plus en NBA.