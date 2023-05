Il y a 30 ans : la démolition en urgence de l’église Sainte-Gertrude à Etterbeek

La démolition est entamée le 15 mai. Au pied du chantier, des riverains, on l’a dit, et le bourgmestre qui fait une promesse. "Reconstruire une église, oui. Mais on va lancer sans doute un mouvement de souscription publique pour faire appel à la solidarité. Et en tout cas, on construira, si on le fait, quelque chose de plus petit et de plus modeste."

Les quatre cloches en souvenir

Trente ans plus tard, une église n’a toujours pas fait son retour place Van Meyel. L’unique souvenir qui subsiste de l’ancienne église Sainte-Gertrude, ce sont ses quatre cloches posées sur le sol, que l’on peut voir du côté de la rue Doyen Bonne.

Mais il existe un projet de la fabrique d’église. Après des discussions entamées fin des années 90, puis en 2004 au conseil communal, il faut attendre 2014 et l’annonce d’un financement par un donateur privé à hauteur de deux millions d’euros pour que l’ambition se concrétise.

En 2017, fabrique d’église, vicariat de Bruxelles, architectes et bourgmestre présentent le projet : un bâtiment tout en courbe, plus petit et plus moderne de 535 mètres carrés pouvant accueillir 230 visiteurs et récupérant quelques éléments de l’ancienne église comme la croix en fonte. La paroisse espère une inauguration sur la place (qui sera également réaménagée) entre Noël 2020 et Pâques 2021.

L’enquête publique débute en avril 2019, le permis n’est accordé qu’en février 2020. C’est à ce moment que des riverains, s’opposant au projet, ainsi qu’une société immobilière et un espace d’événements et culturel ("Le Bouche à oreille") décident d’introduire un recours au Conseil d’Etat. En 2021, le fonctionnaire délégué de la Région retire le permis avant d’en octroyer un nouveau, lui aussi attaqué.

Un recours des riverains contre la nouvelle église

Pour Alexandre Pirson, l’avocat des riverains, "derrière ce recours, il s’agit de dire qu’en termes de cadre de vie, l’affectation actuelle de la place Van Meyel doit être préférée parce qu’elle favorise la mobilité douce, l’occupation par les familles plutôt que d’avoir un bâtiment trop massif et moderne dans ce cadre-là. Le deuxième gros point de contestation est surtout lié à la protection patrimoniale et à la cohérence architecturale. Une bonne partie de la place comporte des bâtiments d’époque qui sont protégés par une série d’outils juridiques. Les riverains estiment que ces outils juridiques n’ont pas été respectés, il y a une rupture trop importante entre la modernité du projet, surtout sa qualité architecturale, et la protection du patrimoine bâti qui entoure la placette."

Pour faire simple : la place Van Meyel est depuis 30 ans un lieu de vie, avec ses bancs, ses pelouses, sa plaine de jeux pour enfants ! Pas question, disent les riverains, de revenir en arrière à l’heure aussi où les fidèles désaffectent les églises plutôt que ne les remplissent… Les opposants ne veulent pas non plus d’une église new-look dans un quartier qui compte des édifices anciens et remarquables…

La communauté chrétienne est très vivante dans le quartier Van Meyel

Aujourd’hui, le Conseil d’Etat ne s’est toujours pas prononcé sur ce recours. Baudouin Boone, président de l’organe d’administration de l’établissement Sainte Gertrude (nouveau nom de la Fabrique d’Eglise) et administrateur de la Gertrudis Foundation (en charge du projet de reconstruction), n’a pas souhaité commenter les procédures en cours au Conseil d’Etat.

Pour justifier la reconstruction d’une église, Jean Kockerols, vicaire général pour Bruxelles avait souligné dans Le Soir du 2 octobre 2017 que "la communauté chrétienne est très vivante dans le quartier de la place Van Meyel. Bien sûr que les fidèles peuvent aller dans une autre église, comme celle de Saint-Antoine, mais ils souhaitaient en avoir une plus proche. Nous prenons également en compte la proximité des institutions européennes. Les fonctionnaires européens auraient, à leur disposition, un lieu de culte non loin de leur travail ou de leur domicile."