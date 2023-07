Il y a 30 ans, la Belgique pleurait la disparition du roi Baudouin

Malgré l’impossibilité pour le couple royal d’avoir un enfant, le roi Baudouin et la reine Fabiola poursuivent une vie proche de leur famille, invitant régulièrement neveux, nièces et cousins à Laeken. Le monarque va notamment former son neveu Philippe qu’il considère comme un successeur naturel. Et ce même si son frère Albert est constitutionnellement l’héritier du trône. Son règne de près de quatre décennies ne s’est cependant pas déroulé sans heurt. Son discours lors de l’indépendance du Congo en 1960 et sa réaction aux répliques du Premier ministre Patrice Lumumba ont mené à de vifs débats.

Trente ans plus tard, le roi Baudouin a provoqué une crise politique inédite en Belgique en refusant de sanctionner une loi proposant la dépénalisation conditionnelle de l’avortement. Par un subterfuge juridique, le roi a finalement été mis dans l’impossibilité de régner durant deux jours, le temps pour le conseil des ministres de sanctionner la loi. Cet épisode ne bouleversera toutefois pas l’attachement des Belges à Baudouin. En attestent les milliers de citoyens se rassemblant devant le Palais royal de Bruxelles durant cette première semaine d’août 1993 pour témoigner leur sympathie à la famille royale et s’incliner une dernière fois devant le Roi. Fleurs, bougies et messages de condoléances se succèdent malgré la chaleur étouffante de l’été, qui provoque malaises et évanouissements devant les grilles royales. L’emballement sera également médiatique avec de nombreuses éditions spéciales dans la presse écrite et dans les médias audiovisuels. Certains tirages de quotidiens augmenteront jusqu’à 250% durant la semaine de deuil.