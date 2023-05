Il y a 30 ans, l’Olympique Marseille devenait "à jamais le premier" club français à remporter la Ligue des Champions

À l’époque, si la Ligue des Champions adopte un nouveau nom en délaissant l’ancienne appellation de Coupe des clubs champions, elle n’en oublie pas pour autant certains fondements. Ainsi, seuls les clubs réellement titrés dans leur championnat accèdent à la prestigieuse compétition européenne. Après des seizièmes et huitièmes de finale disputés en aller-retour, les huit dernières équipes sont réparties en deux poules. La victoire vaut deux points. Les premiers de groupe s’affrontent ensuite en finale.

Pour son entrée dans la compétition, Marseille ne tremble pas et s’impose 8-0 au cumul des deux matchs face au modeste Glentoran, champion d’Irlande du Nord. La bande à Deschamps peine davantage au tour suivant en devant se contenter d’un nul au Dinamo Bucarest avant de prendre le meilleur à domicile (2-0). Versés dans un groupe avec les Rangers, Bruges et le CSKA Moscou, les Olympiens concèdent trois partages mais se montrent inspirés dans le rectangle adverse à domicile (ndlr : 3-0 et 6-0 contre Bruges et le CSKA). Marseille se qualifie pour la finale avec 9 points soit une unité de plus que les Rangers. Dernier obstacle pour soulever le trophée : l’AC Milan de Maldini et Van Basten.