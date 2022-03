Il y a 30 ans, Dirk Frimout devenait le premier Belge à aller dans l’espace

Ces deux Belges ne seront sans doute pas les seuls à voyager vers les étoiles. Cette année, l’ESA sélectionnera ses prochaines astronautes… et 50 Belges sont en lice pour accéder à l’espace.

En 2021, l’ESA avait en effet lancé une campagne de recrutement à l’échelle européenne. Après un premier screening, 1361 personnes peuvent encore espérer être l’un des prochains astronautes de l’ESA, a annoncé celle-ci jeudi. Parmi les candidats et candidates, on retrouve donc 50 Belges : 21 femmes et 29 hommes.

Après son appel, l’ESA avait reçu 22.523 candidatures valides issues de 22 pays. Les personnes retenues pour le deuxième tour passeront une journée d’examens psychologiques.