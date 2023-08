Il y a 30 ans, au décès du roi Baudouin les mouvements de jeunesse se retrouvent en première ligne

Arnaud Gorgemans était Président de la fédération des scouts catholiques à l’époque, il raconte : "Nous rentrions d’une conférence mondiale du scoutisme en Thailande, nous avons appris la nouvelle via la radio et nous sommes allés directement au siège de la fédération rue de Dublin à Bruxelles. Sur place, il y avait beaucoup d’émotions déjà, et une grande agitation, je fus directement happé dans une réunion de coordination interne, à tel point que deux heures plus tard, je me suis aperçu que je n’avais même pas eu le temps de retirer ma veste".

"Rapidement un conseiller du Roi, Pierre-Yves Monette, ancien scout, nous a téléphonés pour demander notre aide au palais afin d’aider à canaliser la foule de plus en plus nombreuse, et heureusement pour nous qu’il y avait la Croix-Rouge, car nous avions des bras disponibles, mais aucun matériel, nous avons su collaborer au mieux pour trouver des solutions", poursuit-il.