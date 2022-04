Il y a 3 ans, la fusée van der Poel s'offrait un come-back incroyable pour triompher à l'Amstel Gold Race

Dernier kilomètre. Dernière ligne droite. Julian Alaphilippe et Jakob Fuglsang tergiversent à quelques hectomètres de la ligne d’arrivée. Michal Kwiatkowski revient, mais ce n’est pas le seul. Un petit groupe emmené par Mathieu van der Poel revient comme un boulet de canon. A 100 mètres de la ligne, la fusée néerlandaise déborde tout le monde. Mathieu van der Poel s’impose au terme d’un final sensationnel. Un come-back incroyable. Une fin de course de folie. Première participation, première victoire. Le champion des Pays-Bas remporte la classique néerlandaise 29 ans après son père, Adrie van der Poel.

En 2019, le petit-fils de Raymond Poulidor dispute sa première véritable saison sur route. Le champion du monde de cyclo-cross n’a que 24 ans mais il démontre toute l’étendue de son talent. 6 victoires lors du printemps. VDP remporte notamment le Grand Prix de Denain et la Flèche Brabançonne en plus de l’Amstel Gold Race. Sans oublier ses remarquables places d’honneur à Gand-Wevelgem et au Tour des Flandres. Deux fois 4ème dans ces classiques flandriennes. Ses résultats sont épatants. Le garçon impressionne. Le phénomène est lancé.

3 ans plus tard, il est de retour sur ses terres. Malgré un début de saison perturbé par une blessure au dos, Mathieu van der Poel revient à Valkenburg avec l’ambition d’y briller. Une semaine après sa 2ème victoire au Tour des Flandres, le leader de l’équipe Alpecin vise un 2ème succès dans le Limbourg néerlandais.

VDP est le grand favori. En l’absence du tenant du titre Wout van Aert, toujours sur la touche à cause du covid, le Néerlandais sera l’homme à surveiller. Un homme capable de dynamiter la course à tout moment. van der Poel, c’est presque Monsieur 50%. En 8 jours de course, il a gagné 3 fois cette année. Le coureur néerlandais a aussi terminé 3ème de Milan – Sanremo pour sa 1ère épreuve de la saison. Les adversaires sont prévenus. La menace van der Poel pourrait encore frapper sur les hauteurs du Cauberg.