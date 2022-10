Il y a 25 ans, sortait le jeu vidéo GTA, entre succès et polémique

Comme chaque samedi, notre JT a diffusé sa séquence "C'était il y a". Aujourd'hui, on va s'intéresser à un monde dont on parle assez peu dans ce journal. C'est pourtant la première industrie culturelle mondiale : il s'agit des jeux vidéos.

Et si vous n'y connaissez rien, rassurez vous, on va tout vous expliquer. On va en parler par le prisme de l'une des séries de jeu les plus connues de tous les temps. La saga Gran Theft Auto, GTA en abrégé.

Le premier opus sortait il y a tout juste 25 ans. On va en discuter avec Ibrahim Assam, qui travaille ici à la RTBF pour Ixpé, le média vidéoludique de la RTBF. Mais, avant d'en discuter, un petit extrait issu de nos archives à l'occasion de la sortie de GTA 4. Car qui dit GTA, dit souvent polémique dans les médias traditionnels.