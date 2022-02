Il y a 25 ans, la brebis Dolly était le premier mammifère cloné de l’histoire… où en sommes-nous aujourd’hui ?

Le clonage a également facilité la production d’animaux transgéniques. "Dans ce cas-ci, on va modifier le génome de la cellule qu’on utilise pour le clonage et on obtiendra alors un animal qui est entièrement génétiquement modifié."

Il s’agit notamment de la technique utilisée pour la production de porcs transgéniques utilisés comme donneurs d’organes pour soigner des maladies humaines. Cloner des animaux peut donc aider les êtres humains.

Quid du clonage des humains ?

Évidemment, il y a 25 ans, de nombreuses questions étaient posées sur le clonage humain. Et si cela est interdit partout dans le monde, la technique existe. "On a cloné des singes en 2018, donc on peut considérer que, techniquement parlant, on pourrait l’appliquer à l’homme. Bien sûr, il y a des gros problèmes éthiques à cette application et c’est strictement interdit", précise la professeure de physiologie et de biotechnologies animales à l’UCLouvain.

Par ailleurs, la technique est très réglementée. Par exemple, des animaux clonés ou descendants d’animaux clonés ne peuvent pas se retrouver dans notre alimentation en Europe.