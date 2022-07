Il y a 25 ans, Hong Kong retournait dans le giron chinois: un enjeu très "symbolique"

Pour faire de Hong Kong une "Région administrative spéciale", le gouvernement chinois s'est engagé dès 1984 à maintenir pendant 50 ans (de 1997 à 2047) "le mode de vie" des locaux, en ce compris les "droits et libertés" de cette région capitaliste. Vingt-cinq ans plus tard, le principe "un pays, deux systèmes" défendu par Deng Xiaoping (leader chinois de 1979 à 1989), semble de plus en plus écorché par le régime de Xi Jinping. En témoignent, notamment, les manifestations du mouvement étudiant des "parapluies" réprimées violemment en 2014, alors que ces derniers réclamaient que le chef de l'exécutif hongkongais soit élu au suffrage universel, comme le stipule la Constitution locale.

En 2019, un projet de loi visant à permettre des extraditions vers la Chine continentale met à nouveau le feu aux poudres et déclenche des manifestations sans précédent. S'il reste finalement lettre morte, ce ne sera pas la dernière polémique à éclater dans la région puisque la "loi sur la sécurité nationale", instaurée en juillet 2020, vient un peu plus restreindre les libertés sur le territoire. Dorénavant, seuls les candidats "patriotes" (respectant l'autorité de Pékin) peuvent se présenter aux élections pour le parlement local. Une loi qui jette aussi dans l'illégalité toute association ou parti opposé à l'autorité du président chinois, Xi Jinping.

Pour Sven Biscop, directeur du programme "Europe in the World" à l'Institut Egmont, il est désormais évident que la Chine met les bouchées doubles pour aligner Hong Kong, politiquement et culturellement, sur le reste du pays. Quitte à contrevenir à l'accord international, (approuvé par l'Onu) conclu avec le Royaume-Uni. "Les vagues de protestation auxquelles nous avons assisté ont fait perdre la face à Pékin. La Chine considère qu'il s'agit d'un sujet strictement de politique intérieure alors que la rétrocession de Hong Kong est encadrée par un accord international", rappelle-t-il.