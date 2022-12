Il y a 25 ans, François De Brigode présentait son premier JT

"Le virus du SIDA continue de tuer, 16.000 personnes ont été contaminées aujourd’hui…" Voilà les premiers mots de François de Brigode, lorsqu’il présente, pour la première fois, le Journal télévisé le 1er décembre 1997, il y a 25 ans. "C’est comme si c’était hier" expliquait-il ce matin sur Vivacité et il ajoutait : "L’essentiel dans la vie, c’est la passion et j’ai toujours la passion de ce métier. Je crois que je l’aurai encore et comme je le dis toujours, je suis d’abord journaliste avant d’être présentateur de JT."

Un quart de siècle plus tard, le journaliste présente encore le JT 19h30. Retour sur sa carrière en image avec les archives de la Sonuma.