Il y a 25 ans, ce coup de génie d’Alin Stoica qui qualifiait Anderlecht pour l’UEFA

Interviewé en bord de terrain en avant-match, Enzo sent bien le coup, pour autant de marquer un but rapidement et faire exploser le stade. Message reçu 5 sur 5 par le Norvégien Ole Martin Aarst, à qui il ne faut que quatre minutes pour ouvrir la marque.

S’ensuivent alors 80 minutes stressantes où les Mauves galvaudent occasion sur occasion. Ce n’est plus un secret, malgré la confiance affichée par son coach et compatriote, Gaston Taument est toujours aussi maladroit lorsqu’il s’agit de concrétiser, tandis que le gardien Filip Susnjara, futur pensionnaire du Standard et de La Louvière, multiplie les arrêts.

Ce n’est qu’à la 86e minute qu’un éclair de génie nommé Stoica délivre tout le stade. Sur un centre de Zetterberg, le petit roumain ajuste hors de portée du gardien, un tir alliant sans froid et technique.

"Un but dans la grande tradition d’Anderlecht", commenta alors en direct, le consultant Jean-Paul Colonval.

Si l’heure est aux embrassades, Anderlecht ne fera taire ses détracteurs que le temps d’un soir et retombera vite dans ses travers.

Le but aussi magnifique soit-il d’Alin Stoica n’empêchera pas les mauves de se faire sortir lors du tour suivant par le Grasshopper Zurich. Battu 0-2 à Bruxelles par les Sauterelles, cette défaite scella définitivement le sort d’Arie Haan. On connaît la suite avec l’avènement du duo Jean Docks – Vercauteren.

Anderlecht: De Wilde, Crasson, Stassin, Doll, Dheedene (Claeys), Van Diemen, Zetterberg, Goor (Baseggio), Taument (Iachtchouk), Stoïca et Aarst.