Il y a 20 ans, Zidane suspendait le temps pour une volée iconique en finale de Ligue des champions

En face, Leverkusen fait figure d’invité surprise de choix, vu sa saison exceptionnelle qui l’a vu épouser la même trajectoire que son adversaire du soir : une défaite en finale de la DFB-Pokal et un titre de champion perdu d’un souffle au profit du Borussia Dortmund.

C’est dire si les deux formations ont le couteau entre les dents au moment d’en découdre, dans ce théâtre particulier que constitue Hampden Park à Glasgow. Dans cette rencontre, un but du défenseur brésilien Lucio répond à l’ouverture du score de l’Espagnol Raul. Mais avant même le repos vient le geste dont l’ensemble des fans de football se rappellent. Sur un centre en cloche distillé par Roberto Carlos, Zizou arrête sa course en plein cœur du rectangle. Il prend le temps de fixer le ballon et d’armer élégamment sa reprise. Du gauche, il fouette le ballon qui crucifie le gardien Hans-Jorg Butt.

Zidane, finaliste malheureux avec la Juventus en 1997 et 1998, peut exulter : il tient sa première Ligue des champions. Personne ne s’en doute, mais ce trophée européen soulevé par l’équipe de Vicente Del Bosque sera le seul de l’ère galactique. Les arrivées de Ronaldo et Beckham dans les années qui ont suivi n’ont pas réussi à maintenir le Real Madrid sur le trône.