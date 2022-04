Il y a 20 ans, Tom Boonen déchirait l'Enfer de Roubaix

Mais ce jour sera aussi celui d’un passage de témoin. Trois minutes après Museeuw, un jeune athlète élancé, couvert de boue comme il se doit, franchit la ligne du vélodrome roubaisien en 3e position, quelques secondes après l’Allemand Stefan Wesemann. C’est Tom Boonen, un jeune Anversois de 21 ans et six mois, qui découvre à peine les pelotons professionnels. Recruté d’abord comme stagiaire au sein de l’équipe US Postal construite autour de Lance Armstrong, Boonen est la pépite dénichée au sein du petit vélo-club de Courtrai par l’ex-coureur (et membre du staff d’US Postal) Dirk Demol.