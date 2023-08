Il y a 20 ans, Marie Trintignant était victime d’un féminicide

Ce terme, homicide intrafamilial, inclura toutefois le féminicide et sera affilié au meurtre. Une infraction qui pourra mener au plus haut niveau de peine, dont l’emprisonnement à perpétuité. Ce nouveau Code pénal a été approuvé par le gouvernement fédéral. Le texte doit à présent être discuté au Parlement. Une inscription dans ce Code pénal à ne pas confondre avec la loi Stop Féminicide adoptée il y a quelques semaines, qui, elle, apporte plutôt un cadre légal spécifique à ce meurtre et définit ce qu’est un féminicide.