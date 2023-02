Il y a 20 ans, la navette Columbia explosait lors de son retour dans l’atmosphère

"Nous sommes convaincus que les pratiques de gestion régissant le programme de la navette spatiale (Columbia) sont tout autant une cause de l’accident que l’isolant qui a frappé l’aile gauche", écrivent, sept mois plus tard, les treize enquêteurs du Conseil d’enquête (CAIB).

Leur rapport de 250 pages met notamment en lumière des "causes organisationnelles", "ancrées dans l’histoire et la culture" de l’agence. Les auteurs dénoncent "les ressources limitées, les priorités fluctuantes, les pressions au lancement…", et éreintent la Nasa pour le non-respect des procédures de sécurité et sa tendance à se reposer sur des succès passés.

Ils estiment également qu’une opération de sauvetage de l’équipage aurait pu être tentée.