Il y a 20 ans, l’invasion de l’Irak : la nouvelle vie des familles du groupe terroriste Daech.

Il est presque 18 heures. C’est l’heure de passer à table. C’est Sara, 15 ans, qui est derrière les fourneaux. "J’ai perdu mon père mais maintenant ma mère est à la fois ma mère et mon père, elle est ma sœur et mon frère, elle est toute ma famille. Donc, la situation ne m’a pas trop affectée, ma mère est à mes côtés… Mais… je suis tout de même triste d’avoir perdu mon père", dit l’adolescente avec un sourire triste.

La situation de cette famille reste précaire mais s’est nettement améliorée. La mère et sa fille aînée travaillent dans une usine et mettent de l’argent de côté pour pouvoir bientôt quitter le bazar et – c’est leur rêve – emménager dans une maison du quartier.

"Je dois être forte pour ma famille. Je dois toujours espérer que demain sera meilleur. Je dois les aider à réaliser leurs rêves, en espérant qu’on puisse bientôt vivre dans une vraie maison et non pas un magasin", raconte Ahlam au moment de se mettre à table. Après les années de guerre et d’obscurantisme, cette famille ose l’espoir. La paix, dit Ahlam, semble enfin à portée de main.