"Depuis l’invasion, il n’y a plus de sécurité en Irak. C’est un fait, et tout le monde le sait. Que vous parliez avec le Premier ministre ou avec un simple enfant, ils vous diront que l’Irak n’est plus un pays sûr… Nous avons tout perdu. Nous avons perdu nos sources de revenus et nous avons perdu nos maisons. Nous avons été contraints de tout laisser derrière nous", se désole-t-il depuis la maison qu’il loue désormais en banlieue d’Erbil, dans la région kurde d’Irak.

Comme l’ensemble des habitants d’Al-Ouja, il a vécu les deux dernières décennies comme un déclassement. "Cela faisait 300 ans que nos terres passaient de père en fils", insiste le chef de tribu. "C’est notre héritage, notre histoire. Quelle perte insupportable".