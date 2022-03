Il y a 20 ans, disparaissait le réalisateur Billy Wilder

Il y a 20 ans, le 27 mars 2002 le réalisateur autrichien, naturalisé américain, Billy Wilder nous quittait. Pour lui rendre hommage, Pascale Vanlerberghe et Dominique Nasta retracent, en musique, la carrière du réalisateur à qui l’on doit l’une des répliques les plus célèbres du cinéma hollywoodien, le fameux "Nobody’s perfect" dans "Some like it hot".

Maître incontesté de la comédie américaine des années 50 et 60, Billy Wilder a su imposer son style de scénariste moraliste et caustique. Il a invoqué des thèmes polémiques dans des films comiques et a tenté de défier l’opinion dominante et le puritanisme anglo-saxon. Auteur d’une œuvre subversive pleine de malice, maître dans l’art de déjouer la censure, Billy Wilder a peint avec mordant les mœurs de son temps en inventant un style et une magie toute personnelle.

Evocation de sa vie et son œuvre à travers la musique de certains de ses films, comme Some like it hot, Sabrina, The Apartment ou encore Fedora.