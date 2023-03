Il y a 20 ans, Andreï Kivilev perdait la vie sur les routes de Paris-Nice… le dernier drame du cyclisme sans casque

En 2003, le port du casque est obligatoire sur les courses cyclistes en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg par exemple. Mais pas en France. Certains coureurs décident donc de le porter et d’autres non. Au départ de cette 2e étape de Paris-Nice, Andreï avait choisi de partir avec un casque mais, quelques kilomètres avant sa chute, il était redescendu à la voiture de son directeur sportif pour l’enlever et s’en débarrasser, histoire d’être plus léger pour passer la dernière difficulté de la journée.

À cette époque, l’UCI sent déjà le danger. Il y a une volonté d’imposer le casque obligatoire sur toutes les courses, mais la fédération se heurte à une véritable fronde du peloton. En 1991 déjà, les autorités du cyclisme ont fait face à une grève des coureurs sur la 12e étape du Tour de France. Le nouveau président de l’UCI, Hein Verbruggen, veut rendre le casque obligatoire et les cadors de l’époque, comme Laurent Fignon, Pedro Delgado ou Greg LeMond, lui répondent en refusant de prendre le départ. Coincée, l’UCI fait marche arrière.

"Quand on repense qu'on atteignait 60 ou 70 km/h dans des descentes ou des sprints, alors qu'on ne portait pas de casque, on se dit maintenant que c'était complètement de l'inconscience", explique Christophe Brandt, participant de ce Paris-Nice 2003 et aujourd'hui manager de l'équipe wallonne Bingoal WB. "Parfois, je dois avouer que je roulais moi-même sans casque. Maintenant, je trouve ça complètement débile mais tout a évolué, on ne peut pas faire le procès des gens qui ont fait ça avant. Les casques de l'époque n'étaient pas aussi évolué qu'aujourd'hui".