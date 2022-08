Il y a 18 ans, Zlatan Ibrahimovic enchantait l’Ajax Amsterdam avec un slalom exceptionnel

Le match se termine finalement sur le score de 6-2, le Brésilien Maxwell (sur une passe décisive de Zlatan) répondant à la réduction du score d'Arne Slot.

Le deuxième but d'Ibra lors de cette rencontre est d'autant plus symbolique qu'il s'agit de son dernier pion avec les Lanciers. Quelques jours plus tard, le géant suédois signe à la Juventus pour 16 millions d'euros, après avoir inscrit 48 buts en 110 matches pour l'Ajax. Cette saison-là, le titre de champion échappe aux Ajacides, deuxièmes à dix points du PSV Eindhoven.

18 ans plus tard, Zlatan Ibrahimovic sévit toujours sur les pelouses européennes malgré les blessures. Le Suédois a prolongé pour une saison avec l'AC Milan, champion d'Italie en titre. Et peu de joueurs peuvent se targuer, à cet âge, d'encore évoluer au plus haut niveau.