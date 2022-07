Il y a 150 ans naissait Roald Amundsen, grand explorateur des pôles

A 29 ans, Roald Amundsen monte alors sa propre expédition pour réussir là où tous avaient échoué : naviguer par le "passage du Nord-Ouest", trouver un passage navigable de l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique, à travers les glaces du Grand nord.

En 1903, il affrète un bateau, le Gjøa. Ses moyens sont limités : son bateau est bien plus petit que celui des autres expéditions de son époque, c’est un ancien bateau de pêche au hareng. Il compose un équipage limité à six hommes, plus lui, capitaine à la longue silhouette athlétique et au nez aquilin.

Quand ils lèvent l’ancre, ils ne savent pas qu’ils ne seront de retour que trois ans plus tard mais qu’ils seront alors célèbres pour avoir réussi. Ils n’ont pas idée non plus des événements qui vont marquer leur voyage.

En octobre 1903, leur bateau est pris dans les glaces d’une crique de l’île du Roi Guillaume, dans le grand nord canadien, une crique rebaptisée "Gjoa Haven".

Ils y passent près de deux ans, à prendre des mesures pour localiser précisément le nord magnétique. Ils y rencontrent les inuits Nattilik. Les hommes blancs de 1903 les appellent une "peuplade primitive". Mais Roald Amundsen comprend qu’il doit s’inspirer de ces habitants de l’Arctique pour s’assurer la survie dans ces grands froids. Il apprend, en les observant, comment construire un igloo, mener des chiens de traîneau, faire glisser le traîneau sur tous les types de neige, réaliser un anorak en fourrure pour garder le corps au chaud.