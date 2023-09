Il y a 15 ans, Marc Moulin nous quittait, concert et émissions en hommage

Marc Moulin aurait eu 80 ans en ce mois d’août 2023, et, en septembre de cette même année, cela fera 15 ans qu’il nous a quittés (le 26 septembre 2008). Précurseur de la pop électronique avec son trio Télex, brillant jazzman avant cela et discret complice du meilleur Alain Chamfort bien après (outre la production et la composition de tubes pour Lio), Marc Moulin fut également, en Belgique, le producteur et présentateur de programmes radio cultes souvent en avance sur ce qui s’écoutait ailleurs sur le continent : Cap de nuit, King Kong, Radio Cité. L’homme fut aussi l’auteur de savoureux éreintements sur les dérives politiques et sociétales de notre monde, sur les ondes dans La Semaine infernale sur La 1ère ou, à l’écrit, dans l’un ou l’autre essai visionnaire et via ses "Humoeurs" publiées dans Moustique, sans oublier, dans un mode plus détendu, ses pièces de théâtre. Ses nombreuses vies parallèles consolent à peine de sa disparition ceux qui se sont délectés de ses productions au cours de sa vie, quant à ceux qui l’ont raté, ils ne perdent rien pour attendre grâce à ce récit en deux épisodes gorgés d’archives réjouissantes comme autant de bulles de bonheur.