Il y a 15 ans, Lewis Hamilton s’offrait un podium pour le début de sa carrière en F1

C’était il y a quinze ans jour pour jour : le 18 mars 2007, Lewis Hamilton, 22 ans à l’époque, disputait son premier Grand Prix de Formule 1 en Australie au volant de la McLaren MP4-22 propulsée par un V8 Mercedes.

Quatrième sur la grille de départ, le jeune Britannique allait s’emparer dès le premier virage de la troisième place aux dépens de son coéquipier espagnol Fernando Alonso, sacré Champion du Monde avec Renault lors des deux saisons précédentes.

C’est essentiellement dans les stands que la course allait se jouer, et Kimi Raikkonen (Ferrari), intouchable, s’imposait devant les McLaren de Fernando Alonso (deuxième à 7 secondes et Lewis Hamilton (troisième à 18 secondes).

Première course, donc, mais aussi premier podium et premiers tours en tête (4) pour Lewis Hamilton, qui ne s’imaginait sans doute pas à l’époque qu’il serait le détenteur de la majorité des records les plus importants de la F1 quinze ans plus tard…