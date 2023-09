Il y a 15 ans, le jeune talent… Eden Hazard inscrivait son premier but chez les professionnels

Il y a 15 ans jour pour jour, Eden Hazard, 17 ans, inscrivait son premier but chez les professionnels et se révélait aux yeux de la planète football.

Le 20 septembre 2008, le LOSC, club formateur d’Eden Hazard, recevait Auxerre à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Voyant son équipe en difficulté face à l’AJA (1-1, 73'), Rudi Garcia, l’entraîneur de l’époque, fait monter le jeune talent sur la pelouse.

Avant cette rencontre, Hazard n’avait alors eu droit qu’à des bribes de matches (33 minutes la saison d’avant et 27' contre Sochaux lors de la 5e journée). Manque de bol, sept petites minutes après son entrée en jeu, Auxerre prend l’avantage au Stadium Nord (1-2, 80').

Lille se dirige alors tout droit vers une nouvelle défaite en championnat… Mais à deux minutes de la fin du temps réglementaire, Hazard, avec le numéro 26 floqué sur le dos, sort de sa boîte. Placé à l’entrée du grand rectangle, le petit génie profite d'un corner mal dégagé et déclenche une magnifique frappe croisée qui se loge dans le petit filet du portier auxerrois (2-2, 88'). Un premier but en pro et en Ligue 1 qui relance complètement le LOSC, puisque les Dogues vont par la suite s’imposer grâce à une réalisation de Tulio De Melo dans le temps additionnel (3-2, 90+4').

La suite de l’histoire, on la connaît. Meilleur espoir de Ligue 1 en 2009 et 2010, meilleur joueur les deux années suivantes, champion avec le LOSC en 2011 avant de s’envoler pour Chelsea en 2012 : Eden Hazard est devenu et reste une véritable légende du club lillois.

Si aujourd’hui, l’ex-capitaine des Diables Rouges est toujours sans club, il est toujours bon de rappeler qu’avant sa période noire à Madrid, Eden Hazard était l’un des meilleurs joueurs du monde.