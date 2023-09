Il y a 120 ans naissait Joe Venuti

Travaillant avec Benny Goodman, Adrian Rollini, Bing Crosby, les Dorsey Brothers, Bix Beiderbecke, Jack Teagarden… la carrière de Joe Venuti va décliner après la disparition de son fidèle ami Eddie Lang en 1933. De nature plutôt joviale et blagueuse, Venuti va connaître quelques années sombres, devant notamment lutter contre l’alcoolisme durant les années 1950. A la fin des années 1960, sa carrière rebondit grâce à plusieurs collaborations avec George Barnes, Earl Hines, Ross Tompkins, Dave McKenna, Zoot Sims, Marian McPartland, Scott Hamilton et bien d’autres. Avec le saxophoniste Zoot Sims, Joe Venuti va notamment enregistrer "Joe & Zoot & More" en 1973 ; "Joe Venuti and Zoot Sims" en 1975, deux albums à épingler dans sa discographie de fin de carrière. Connu pour son jeu rythmé et chaleureux, Venuti était aussi connu par sa technique inhabituelle de dévisser l’extrémité de son archet pour ensuite enrouler les poils de l’arc autour des cordes du violon. Joe Venuti décède des suites d’un cancer le 17 août 1978 à Seattle.

Marc Danval évoquait Joe Venuti dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.