Il y a 120 ans naissait Gregor Piatigorsky : retour sur la vie rocambolesque du violoncelliste ukrainien

Le 17 avril 1903, il y a exactement 120 ans, naissait une légende du violoncelle, Gregor Piatigorsky. L’occasion pour Pierre Solot de revenir sur la vie et la carrière trépidantes de ce violoncelliste ukrainien.

C’est à l’âge de 7 ans que Piatigorsky découvre le violoncelle, à 9 ans, il entre au Conservatoire de Moscou et très vite, il se lance dans une carrière brillante. Jusque-là, tout va bien, c’est brillant.

En 1919, il n’a donc que 16 ans, il devient premier soliste à l’Orchestre du Bolchoï et rejoint le Quatuor Beethoven, rebaptisé judicieusement Quatuor Lénine… En 1919, c’était plus malin.

Quoi qu’il en soit, Piatigorsky va fuir l’URSS deux ans plus tard, et c’est là que commencent les rodomontades. Les autorités lui ayant refusé un voyage à l’étranger, il s’évade avec d’autres amis musiciens, cachés dans des trains transportant du bétail. Il raconte qu’il a franchi la frontière polonaise à la nage, bravant les courants de la rivière en portant son violoncelle, des soldats soviétiques tentant de l’abattre depuis la rive. Il aurait également abîmé son violoncelle en recevant brutalement le corps tout effrayé d’une chanteuse d’opéra qui l’accompagnait et qui s’était jetée sur lui.

Arrivé en Allemagne, il fréquente Emanuel Feuerman et Wilhelm Furtwängler qui l’entend jouer et lui propose le poste de premier violoncelle au Philharmonique de Berlin.

On raconte que Richard Strauss l’entendit jouer son Don Quichotte, où le violoncelle musicalise le personnage de Don Quichotte, à travers une partition incroyablement virtuose, et que le compositeur allemand, éberlué par le brio de Piatigorsky, l’appela pour toujours " Mein Don Quichotte ".

En 1929, Piatigorsky balance son poste de premier soliste à Berlin et se lance dans une carrière soliste qui démarre en Europe d’abord. Très vite, il refuse de jouer en France à cause d’une mauvaise critique dans le Figaro qui l’avait déplu… Il boudera la France pendant près de 20 ans… sacré tempérament. Il jouera largement aux Etats-Unis.

Tout ceci n’est pas anodin, à l’époque. En effet, il n’était pas évident de faire une carrière de violoncelliste récitaliste, il y avait encore peu de concerts consacrés exclusivement au violoncelle et Piatigorsky en sera vraiment l’un des pionniers.

Et puis, on ne voyageait pas aussi évidemment d’une ville à l’autre du monde, prenant des avions à tire-larigot, on voyageait en train et on multipliait les concerts dans des villes intermédiaires, sur la route. Il n’était donc pas rare de pouvoir entendre une star comme Piatigorski dans une petite ville de Province, parce qu’elle était sur la route d’une plus grande.

Piatigorski épouse Jacqueline de Rothschild, de la famille des Rothschild, il fuit l’Allemagne de justesse, à quelques mois de l’invasion de l’Europe par Hitler et s’installe définitivement aux Etats-Unis, à Philadelphie puis à Los Angeles. Il aura joué avec les plus grands de son temps ; Heifetz, Rubinstein, Horowitz, Schnabel, parmi d’autres, laissant à la postérité le souvenir d’un tempérament violoncellistique hors du commun.