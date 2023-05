Il y a 120 ans naissait Bing Crosby

En 1960, après plusieurs collaborations au cinéma dans "Pennies from Heaven" (1936), "Here Comes the Groom" (1951) et "High Society" (1956), ainsi que plusieurs émissions à la radio, Bing Crosby et Louis Armstrong entrent en studio les 28 et 30 juin 1960 à Los Angeles. Sous la direction de Billy May, qui est également l’arrangeur de l’album, le duo enregistre "Bing & Satchmo".