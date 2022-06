Il y a 112 ans, le ballet L’oiseau de feu de Stravinsky voyait le jour à l’Opéra de Paris

Et on ne peut terminer ce sujet sans évoquer l’un des plus beaux tableaux du long-métrage de Walt Disney, Fantasia 2000, centré sur la mort et la renaissance de la nature. Sur fond musical de l’orchestration de 1919 de L’Oiseau de feu, nous assistons à la lutte entre l’elfe de la nature, qui favorise l’éclosion des premières fleurs à la sortie de l’hiver, et la nature destructrice incarnée par cet oiseau de feu sans pitié qui brûle tout sur son passage. La séquence se termine sur l’espoir de la Renaissance de la nature, incarnée par cet elfe mais aussi par un cerf qui accompagne l’elfe, le cerf étant l’un des symboles de la renaissance et de la fertilité.