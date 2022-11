Il y a 110 ans naissait le pianiste Teddy Wilson

En tant que leader ou accompagnateur, le pianiste Teddy Wilson a connu une carrière longue de 60 années. Né à Austin au Texas, il étudiera le violon et le piano, ce dernier devenant son instrument principal.

Son début de carrière débute dans la formation du batteur Speed Webb puis en tant que doublure du pianiste Earl Hines au Grand Terrace Café de Chicago. Dans les années 1920 et 1930, ce club de jazz était l’un des plus importants des Etats-Unis. Il appartenait à Joe Glaser, manager entre autres de Louis Armstrong. Ce dernier s’y produira en compagnie de Earl Hines. En 1965, les pianistes Teddy Wilson et Earl Hines se retrouvaient à Berlin pour interpréter à 4 mains "All Of Me".