Il y a 110 ans naissait Jean Omer

Professionnel dès son plus jeune âge, Jean Omer rejoint "Billy Smith And His International Aces", groupe qui joue en France et en Italie. Ensuite, Omer jouera avec "Leo Herman And His Red Hotters", et tournera entre autres en Italie.

Jean Omer, de retour à Bruxelles, fonde son propre groupe, les "Hot Melodians" et joue également avec le groupe du saxophoniste Fud Candrix. Avec le poète et fan de jazz Robert Goffin, il voyage aux USA et noue de nombreux contacts dans le milieu du jazz. De retour à Bruxelles, il ouvre son propre club, le "Cotton Club", où il dirige son propre big band.

Son titre "Vous avez un beau chapeau madame" sert de générique à l’émission de Marc Danval "La Troisième Oreille".