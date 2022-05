Il y a 110 ans naissait Gil Evans

Et c'est toujours avec Miles Davis, entre 1957 et 1963 que Gil Evans écrira ses plus beaux arrangements, avec quatre disques qui sont aujourd'hui des références du genre: "Miles Ahead" (1957), "Porgy And Bess" (1958), "Sketches Of Spain" (1960) et "Quiet Nights" (1963).

L'originalité de Gil Evans, outre ses qualités d'écriture, c'est aussi d'avoir accueilli des instruments atypiques (à l'époque) dans ses big bands. On pense par exemple à la harpe, à la clarinette basse ou au basson. Des choix qui ont donné des couleurs extrêmement nouvelles et poétiques à ses arrangements. Evans travaillera également pour Tony Bennett, Johnny Mathis mais aussi pour lui même, en enregistrant sous son propre nom : "New Bottle Old Wine" (1958), "Out Of The Cool" (1960), "Into The Hot" (1961).