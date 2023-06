Il y a 110 ans, la Norvège était le premier pays européen souverain à octroyer le droit de vote aux femmes

Cette éligibilité n’est pourtant pas une première : c’était déjà le cas en Finlande à partir de 1906. Mais à l’époque, ce pays n’est pas indépendant : il fait partie de l’Empire russe. Autrement dit, le Parlement élu au suffrage universel par les Finlandais et les Finlandaises jouit de très peu de pouvoirs. On peut ajouter hors d’Europe, le cas de la Nouvelle-Zélande, première mondiale en 1893, suivi de peu par l’Australie. Mais attention : en Nouvelle-Zélande, les femmes avaient le droit de voter mais pas celui d’être élues. En Australie, le vote est quant à lui réservé aux hommes blancs et aux femmes blanches. Les aborigènes étaient exclus du scrutin.

C’est pourquoi le droit de vote accordé en Norvège en juin 1913 aux femmes sans restriction, dans un Parlement souverain, est une première.

La question s’impose alors : que s’est-il passé en Norvège pour que ce pays soit avant-gardiste sur le droit de vote des femmes ? Le mouvement des suffragettes était certes déjà présent, mais ailleurs, particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

C’est grâce sans aucun doute, à la littérature, avec l’écrivain norvégien le plus connu, Hendrik Ibsen. A la fin du 19e siècle il publie une pièce de théâtre au succès retentissant : Une maison de poupée. L’histoire est la suivante : Nora est l’épouse discrète et docile de Helmer qui tombe gravement malade. Pour le guérir, le médecin prescrit un voyage en Italie, loin du climat humide et froid de Norvège. Nora doit trouver l’argent et pour cela elle fait un faux en écriture. Quand Helmer l’apprend il est furieux. Pour se défendre, Nora dit avoir agi par amour. C’est là un prétexte stupide estime Helmer. Alors, Nora se rend compte qu’elle a toujours été traitée comme une poupée par son mari et, avant cela par son père, et elle décide de s’émanciper.

La pièce a été jugée scandaleuse puisqu’elle remettait en cause l’ordre familial, mais elle a aussi servi de tremplin à la cause féministe. La Norvège puis ses voisins suédois, danois et finlandais prirent dès ce moment-là une longueur d’avance sur le reste de l’Europe en ce qui concerne la place de la femme dans la société et dans la vie publique.